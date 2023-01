Han sido varios los intentos fallidos de Carlos Villagrán por sepultar a ‘Quico’, el icónico personaje que ha interpretado por años desde su éxito en el programa de ‘Chespirito‘, donde se hizo famoso y se metió en el corazón sobre todo de los seguidores latinoaméricanos, quienes aún hoy en día recuerdan con cariño aquel serie y todavía la ven los más jóvenes.

Pues bien, parece que el Año Nuevo del 2023 le dio el impulso necesario para frenar por completos las apariciones de su personaje ‘Quico’, pues según el diario mexicano El Universal, Villagrán hará unas últimas presentaciones en el escenario de los Hermanos Caballero, con quienes está de gira por los Estados Unidos, donde será su último baile ante el público.

“Será el mismo ‘Quico’ que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea ‘Quico’, porque sería fraude para la gente. Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos”, señaló el actor que ahora tiene 78 años y lleva un poco más de medio siglo interpretando a ese niño de la ficción.

‘Quico’ es uno de los personajes más queridos y recordados del ‘Chavo del 8’; sin embargo, con el creador de la recordada serie Roberto Gómez Bolaños tuvo varios desencuentros con el manejo del personaje, pues durante muchos años lidió con una batalla legal para seguir metiéndose en la piel del recordado ‘cachetón’.

Villagrán tuvo una serie en Venezuela llamada ‘¡Ah qué Quico!’ y cambió algunos detalles para no tener problemas legales, con eso se ha mantenido en los últimos años y ha hecho algunas giras, entre las que visitó a Colombia donde se le rindió un homenaje.