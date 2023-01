El próximo 26 de febrero el ‘Chavo del 8’ cumplirá 50 años de la transmisión de su primer capítulo, una obra de comedia creada por Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, sin imaginar el éxito que tendría a nivel mundial y a través del tiempo.

Indiscutiblemente la popularidad que el programa alcanzó se debió, principalmente, por su elenco, que con sus característicos personajes se ganaron el cariño y respeto de la audiencia.

A través de los capítulos se presentaban situaciones que requería de la partición de actores secundarios, y una de las que más colaboró con su personaje fue Ana Lilia de la Macorra, una de las actrices que interpretó a Patty Juárez, la niña que enamora al Chavo.

Ana Lilia de la Macorra llegó a la famosa serie por casualidad, ya que ella no era actriz y su trabajo era en producción.

En una entrevista que la mujer le dio a Univision hace unos años, contó detalles de cómo llegó a trabajar en el ‘Chavo del 8’.

“La producción en la que yo trabajaba como asistente llamó a casting, llegaron varias actrices, pero ninguna pasaba como niñas. Entonces, no sé si fue Enrique Segoviano, que era el productor del programa en ese entonces o Chespirito quienes dijeron: ‘¿Y por qué no Ana?’”, relató.

Sin tener experiencia en la actuación, Ana Lilia, que en ese momento tenía 21 años, aceptó con la promesa de Roberto Gómez Bolaños de que solo haría 3 episodios.

“Me dijeron como tenía que hacerle y pues lo hice y yo les agradezco un montón a todos por la paciencia que me tuvieron, jamás tomé un curso de actuación y todos se morían de la risa si me equivocaba y me ayudaban en la toma dos o en la toma cincuenta”, comentó.