“¡No creo que Colombia sea capaz de un fraude electoral!”, escribió Ariadna Gutiérrez en Twitter, sobre las denuncias que circulan en redes, relacionadas con supuestas modificaciones en los formularios E-14 de los resultados de las elecciones presidenciales del 27 de mayo.

Algunos creen que esto, en su mayoría, habría favorecido Iván Duque, candidato de Centro Democrático, aunque unos también encontraron supuestas enmendaduras en las casillas de votos de Gustavo Petro, de la Colombia Humana, y Sergio Fajardo, de Coalición Colombia.

De ahí que decenas de usuarios empezaran a escribirle a la exreina mensajes como: “¡Le roban la corona de frente y todavía no cree en fraudes!”, como se puede ver en varios trinos que compartimos en esta nota, no sin antes aclarar que el mismo registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, le habría dado la razón a Ariadna y a otros ciudadanos que no creen en el fraude, sino que catalogan la polémica como un error humano.

“¿Una equivocación de un jurado es fraude? No. Puede haber tachaduras y enmendaduras porque los jurados se pueden equivocar al momento de hacer el conteo”, fueron parte de las declaraciones del Registrador sobre las denuncias.

Ahora compartimos el trino de la exreina y unas de las reacciones en las que le desempolvaron su episodio con Steve Harvey en Miss Universo, para burlarse o criticar lo que dijo Ariadna sobre el presunto fraude electoral.

Cabe recordar que ella no es la primera famosa cuestionada por dar opiniones relacionadas con las elecciones presidenciales en redes sociales, otros son la exreina Paulina Vega, el cantante Maluma y la modelo Elizabeth Loaiza.

No creo que Colombia sea capaz de un fraude electoral ! #ColombiaElige2018 🇨🇴 — Ariadna Gutierrez (@gutierrezary) May 27, 2018

Le roban la corona de frente y todavía no cree en fraudes! — Sebastián Martínez M (@RadioSebasCol) 29 de mayo de 2018

Y la mis universo es Colombia ay perdón me equivoqué es Filipinas jajaajaj y no crees en fraudes, yo también llore cuando te quitaron la corona :v — vanessa (@Vanelu505) 30 de mayo de 2018

Mija si a ti te quitaron la corona ¿po qué no habría fraude electoral en Colombia? — Cami (@camilaardila16) 28 de mayo de 2018

@saitismaria dizque “le roban la corona de frente y todavía no cree en fraudes” lol😂 — Ana A. Novoa (@7m_pcy) 30 de mayo de 2018

Te robaron una corona a ti cara a cara, frente a frente ahora que no hagan fraude en las elecciones por Dios — andres guarin (@Amilo2329) 30 de mayo de 2018

Te hicieron fraude con la Corona, ahora que no hagan fraude electoral. — Gabriel (@Gabriel_Tiller) 28 de mayo de 2018

Le roban la corona de frente y todavía no cree en fraudes… — empanadeitor (@lleguenpobres) 30 de mayo de 2018

jajjajajajajajajajajajjajajajajajajajajajaj no sabe en que pais vive o que? la robaron a usted, robaron a la seleccion, roban en las elecciones. — LM5isComing (@LittleMixft) 30 de mayo de 2018

😂😂😂😂 esto si está bien bueno pues mira Ariadna nosotros tampoco creíamos que te robaran el miss universo y a la final pasó 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️😂😂😂 — jose luis (@joselu0496) 30 de mayo de 2018

Ary eso creiamos en @MissUniverse 2015 y mira esa canallada que te hicieron . Todo es posible. — Oscar Madiedo (@madiedooscar) 28 de mayo de 2018