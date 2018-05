Una parte de los cuestionamientos son: “Paulina critica a Trump, pero apoya a Duque y a Uribe”, mientras otros son de tinte clasista como, por ejemplo: “No me sorprende de Paulina, ni de Maluma. ¿Cuándo han visto un rico (desde la cuna) con una visión real del país?”

También hay unos mensajes en los que ponen en duda la “inteligencia” y “perfección de la famosa, y atacan su opinión con trinos como: “Cierto que es reina” y “¿Creyeron que la perfección de Paulina Vega no le iba a costar inteligencia? Eso es casi una ley física”.

Algunos, los fans que viven ‘enamorados’ de Paulina, además expresan que ella con su apoyo a Duque les rompió el corazón.

Esos y otros mensajes en contra de la ex Miss Universo pueden verse a continuación y después de los dos trinos de la famosa que causaron la controversia. Unas de las publicaciones incluyeron memes relacionados con Steve Harvey, Sofía Vergara, Britney Spears, y ‘la Chimoltrufia’, entre otros personajes:

Lastimosamente no puedo votar hoy por compromisos de trabajo. Invito a todos mis compatriotas Colombianos a salir a votar. No cometamos los mismos errores de nuestros paises vecinos! — Paulina Vega Dieppa (@PaulinaVegaDiep) May 27, 2018

DUQUE PRESIDENTE ! — Paulina Vega Dieppa (@PaulinaVegaDiep) May 27, 2018

Espéreme, o sea, ¿Paulina Vega critica la política de Trump pero apoya a Uribe? pic.twitter.com/T4TY69vAOY — Ed (@edcean) May 27, 2018

Primera vez que Paulina Vega me decepciona https://t.co/aa30UuYtay — nic (@harrybypink) May 27, 2018

la paulina vega esa critica a trump pero apoya a duque… pic.twitter.com/w3VNRUBQyp — raúl (@rauulra) May 27, 2018

Muy bonita la vida de una persona como Paulina Vega, una persona adinerada, con mil y una maravillas, etc. Pero vamos a preguntarle ahora a una persona del Chocó cuál es el verdadero cambio, les recuerdo que ellos SÍ han sufrido. — Val💙 (@fooissue) May 27, 2018

¿Ustedes creyeron que la perfección de Paulina Vega no le iba a costar inteligencia?. Eso es casi una ley física. — Charlie Charlie (@Carlodimensions) May 27, 2018

Yo: “ay, yo creo que la gente famosa igual tiene conciencia de clase y no son solo caribonitos”. Maluma: “¡Duque presidente!”. Paulina Vega: “¡Duque presidente!”. Yo: pic.twitter.com/KNodT384mt — Mar. (@Marcela_Bahamon) May 27, 2018

No me sorprende de Paulina Vega, ni de Maluma. Cuándo han visto un rico (desde la cuna) con una visión real del país? — Andrés. (@bluessatellite) May 27, 2018

Yo te amaba, y te amaba mucho Paulina Vega :( https://t.co/LeqQZiR89m — Mafe 🌈 | 🇩🇪 (@ventiharmony) May 27, 2018

cuando vi el tuit de paulina vega apoyando a duque pic.twitter.com/VcMpa0oZOA — mmm (@clevxs) May 27, 2018

Hay que recordarle a Paulina Vega que Iván Duque es una amenaza a los derechos y la lucha de la comunidad LGBT+ a través de los años. La misma comunidad que la apoyó en lo que ella ha logrado a través del tiempo. Sin comentarios. — Miguel Romero (@migromerom) May 27, 2018

Paulina Vega apoya a Duque… sigan pensando que las celebridades tienen la razón. — Petron Damon (@DESATRINADO) May 27, 2018

Paulina Vega rompió mi corazón con ese “Duque Presidente”. — Andrés. 🥑 (@Camilo2828) May 27, 2018

Paulina Vega rompió mi corazón, votará por Duque. Aunque no me sorprende, es la representación de la clase alta que quiere seguir siendo clase alta, no es más. — Santiago Gómez (@SantiagoGomezw) May 27, 2018

Cuando leí el “DUQUE PRESIDENTE” de Paulina Vega. pic.twitter.com/AF72K9EufA — Sebastián (@SebastianZiur) May 27, 2018

Pailaaaa, nunca pensé decirlo pero que Paulina Vega se abra. Mucha IDIOTA. — PETRO PRESIDENTE (@paulaenelalma) May 27, 2018

Paulina Paulina Paulina, espero sea un chiste. pic.twitter.com/zY5OzUOnSS — Prince Banana Hammock (@SrBovary) 27 de mayo de 2018

Cristina Hurtado, Paulina Vega y Maluma votan por Duque. Julio Profe y científicos como Rodolfo Llinás y Hernán Moreno apoyan a Fajardo ¿todavía están dudando de por quién votar?#EleccionesPresidenciales2018 — s a r a (@sag02_) May 27, 2018

¿Sorprendidos por Paulina Vega? Y yo pregunto: ¿Cuándo han visto un rico soltando la mermelada? #EleccionesColombia — Hassir Lastre (@lastre_h) May 27, 2018

ha sido una decisión difícil para mí pero está hecho: doy por terminada públicamente mi relación con paulina vega https://t.co/EkCPZzGR3X — Sebastián (@Vastianus) May 27, 2018

Cuando me di cuenta por quien iba paulina vega pic.twitter.com/Gx3nIvarLg — Ivan Cifuentes (@IvanCCifuentes) May 27, 2018

Haber ¿cómo puede ser tan bella pero tan tontica? — Sebastián. (@SebasPinedas) 27 de mayo de 2018

Que alguien llame a Steve Harvey. pic.twitter.com/aPIJV4yJa5 — Daniel (@Blowntech1) 27 de mayo de 2018

ANDA NOOOO SE DESTAPÓ tanta perfección no era cierta — evelyn (@evelynmachadom) 27 de mayo de 2018

No todo puede ser perfecto en la vida. Una lástima 😢 — Andrés Romero (@AndrievRomero) 27 de mayo de 2018

PAULINA NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, DIME QUE NO ES CIERTO, DIME QUE NO pic.twitter.com/3WszK4fGdR — Doug (@dgarciar97_) 27 de mayo de 2018

amor qué pasó aquí? pensé que eras chevere — Juanps (@xbsurd) 27 de mayo de 2018

Tu no Paulina Vega noooooo pic.twitter.com/8k2EuyOfo2 — Fernando Ochoa 🌴 (@ThCaribbeanBoy) 27 de mayo de 2018

Cierto que eres reina. 💔 — Dan Gamboa (@DanGamboaB) 27 de mayo de 2018

No obstante, no todo fueron críticas para Paulina, también hubo quienes la defendieron, aunque no estuvieran de acuerdo con su voto.

Asimismo, hubo ciudadanos que sí apoyaron lo dicho por la exreina sobre “¡Duque presidente!”

Igual hay q respetar a Paulina Vega, y a todos quienes tengan diferentes inclinaciones, ante todo la tolerancia. Unos tienen una vida cómoda, otros no, cada quien decide de acuerdo a sus experiencias. — Fenòmeno De la Calle (@Delociosisimo) May 27, 2018