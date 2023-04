La cantante estadounidense Britney Spears no está conforme con las fotografías y las notas que han sacado de ella últimamente. De hecho, le han creado una inseguridad con su cuerpo por lo que tuvo que escribir un mensaje en sus redes sociales pidiendo que le respeten más sus momentos privados.

En un video, publicado mientras está en unas vacaciones junto a su esposo Sam Asghari, Spears se mostró bailando una de sus canciones junto a un extenso mensaje en Instagram.

Para comenzar, Spears se refirió a los ‘paparazzis’ y las fotografías que le han tomado en las últimas semanas, a lo que dijo: “Están en todas partes, pero no son tan malos como en Los Ángeles. Mi coche se estropeó el otro día y salí diciéndole a Hesam (su esposo) que estuviera a mi lado. Los paparazis estaban allí. Parecía una idiota. Mi expresión facial y la forma en que me inclinaba. Fue horrible porque sacaron una foto mía en una situación de indefensión, así que por supuesto que me protejo a mí misma. Luego salí con una amiga y lo mismo”.

Además, agregó que sabe que su cuerpo no es perfecto, pero está trabajando en ello para sentirse más segura consigo misma y para eso contrató a un entrenador personal en una experiencia que no fue para nada alentadora.

“Hace 2 meses busqué un entrenador personal y lo primero que me hizo, literalmente, y no estoy estoy mintiendo, fue pellizcarme la piel del estómago y las piernas y me dijo que necesitaba recuperar el cuerpo que tenía de joven”, escribió la artista, afirmando que incluso fue algo que la hizo llorar.

Ante esto, Spears aseguró que no volvió a contratar a ningún entrenador durante este tiempo y que ella misma tomó las riendas de su estado físico. Es por eso que ahora hace ejercicio tres veces por semana durante 45 minutos ya que no le gusta del todo hacer deporte.

“Dios sabe que mi cuerpo no es perfecto, pero quise compartir con ustedes cómo se ve en este momento. Si, ahí lo tienen. Estuve cuatro horas grabando y escribiendo esto ayer y para que sepan, apenas estoy comenzando“, finalizó la cantante.

Matrimonio de Britney Spears

Además, cabe destacar que en el video la artista de 41 años de edad apareció en el video con el anillo de matrimonio, lo que aclara los rumores que habían surgido acerca de los problemas que supuestamente tenía con su pareja y que por eso ya no lo utilizaban en sus últimas presentaciones en público.