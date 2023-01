Ya se cumple un año y dos meses exactos desde que Britney Spears obtuvo completa ‘libertad’ y dio fin a la tutela legal que su padre ejercía sobre ella desde el 2008. En noviembre del 2021, la jueza Brenda Penny ordenó, de manera inmediata, que James Parnell Spears ya no tenía ningún poder económico sobre su hija.

(Vea también: Britney Spears y la verdad sobre su extraño comportamiento en un restaurante)

Desde entonces, a pesar de que la cantante se ha mostrado muy feliz y enamorada de su esposo Sam Asghari, con quien contrajo nupcias en junio del 2022, los fanáticos de la artista de 41 años no dejan de preocuparse por su salud mental, por la que en años pasados tuvo problemas en su carrera profesional y con la prensa internacional.

Hace unas horas, la princesa del pop sorprendió a sus seguidores eliminando su cuenta de Instagram por razones que aún se desconocen, sin embargo, varios internautas interpretaron el acto como una alarma que indicaba algo inusual en la salud de la artista, por lo que hicieron varias llamadas al 911.

Así lo reveló el medio TMZ después de comunicarse con la Oficina del Sheriff del condado de Ventura. “Los agentes visitaron a Britney en su casa de Thousand Oaks el martes por la noche alrededor de las 11 p.m. para realizar un control de bienestar. Fuentes policiales nos dijeron que recibieron varias llamadas de fanáticos que se preocuparon por la seguridad de Britney después de que ella eliminó su cuenta de Instagram”, escribió el medio en su página web.

(Lea también: [Video] Serie ‘Jamie vs Britney: juicios de familia’ llega el 10 de enero a HBO Max)

These are the “fans” that called the cops on Britney because she deleted her Instagram account.. y’all know what to do! pic.twitter.com/aBGVyiA8Dk

— KingSpears (@godkneebitch) January 25, 2023