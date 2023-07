En 2014, Ariadna Gutiérrez se robó todas las miradas cuando ganó el Reinado Nacional de la Belleza, convirtiéndose en una de las mujeres coronadas más recordadas del país, no solo por su inigualable belleza sino por su carisma, que fue lo que le permitió tener el rótulo de Señorita Colombia.

Han pasado 9 años desde aquel momento y Ariadna Gutiérrez ha tenido una exitosa carrera, pues fue virreina en Miss Universo 2015, ha sido actriz y hasta se ha dedicado al deporte de la equitación.

La mujer reapareció en La Red, de Caracol TV y recordó su paso como Señorita Colombia, pues en aquel momento hubo mucha controversia por cómo iba a alternar su carrera como modelo y reina.

“Fui una reina rebelde, Raymundo [Angulo] fue un padre para mí y supieron manejar esa rebeldía. Siempre voy a estar agradecida porque me dejaron ser, dejaron mostrar lo que era Ariadna Gutiérrez antes del reinado, seguir en el modelaje y expresar mi creatividad”, dijo.

La mujer también contó detalles de su vida personal, después de terminar con Gianluca Viacchi, relación que fue muy mediática en redes. Ahora, Gutiérrez no muestra nada de su pareja y admitió en el programa que está saliendo con alguien.

“Hasta el día de hoy me cuido mucho porque no muestro mi vida mi personal en redes. Mi corazón está bien, ocupado. Valoro mucho mi privacidad, me tomo el tiempo de conocer a la gente mucho más, eso fue un error que tuve no solamente en las relaciones sentimentales, sino en todo tipo de vínculos”, expresó.