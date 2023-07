Ariadna Gutiérrez, que fue virreina en Miss Universo en 2015, reapareció luego de estar varios meses sin figurar en la televisión colombiana, pues ha tenido un destacado paso como figura pública en diferentes escenarios en el exterior y es una mujer que hoy en día goza de la fama que le brindó el concurso de belleza, que la catapultó como las más bellas del mundo.

Gutiérrez concedió una entrevista en La Red y reveló que es imagen de grandes marcas con la que modela. Además, regresó a la actuación con una película en la que tendrá un importante papel. El proyecto saldrá en unos meses, aunque no confirmó la fecha.

La exvirreina recordó cómo fueron sus inicios y todos los esfuerzos que tuvo que hacer para ser valorada. De hecho, rememoró una anécdota que tuvo con una prestigiosa diseñadora que la menospreció y la sacó de un importante desfile en la que ella quería estar.

“Hace muchos años en Colombia cuando existía Caliexposhow vino una diseñadora que se llama Alberta Ferrer de talla mundial y recuerdo que hice casting para ese evento, me sacaron porque no cumplía con la talla porque estaba más gordita y no cabía en los vestidos”, expresó.

Sin embargo, la vida le volvió a dar revancha, ganó la corona en Colombia y fue virreina universal, por lo que se convirtió en la figura que es hoy en día y conocida por muchos en el mundo de la moda. Gutiérrez contó cómo fue el reclamo que le hizo a Ferrer cuando tuvo la oportunidad de volver a verla.

“Este año me invitaron a la semana a la moda en Milán y me la encontré, ella recordó el evento y yo le dije que me sacó del desfile por gordita. La reacción de ella fue que casi se pone a llorar y me pidió perdón, pero nada todo quedó en un grato recuerdo”, comentó.

La mujer actualmente se dedica al mundo del modelaje, la actuación y a la equitación, deporte que practica por los sueños que empezó a tener desde hace unos años con caballos: “Me cambiaron la vida para siempre”.