El presentador Ariel Osorio aseguró en una reciente emisión del programa que “una fuente fidedigna” les reveló que, “después de una pelea”, Angélica “habría sobornado a su ex para no publicar esa foto [donde aparece la supuesta amante]”.

Elianis Garrido, otra de las conductoras del espacio de Canal 1, intervino y señaló que, incluso, esa fuente va a dar la cara esta semana e indicó cuánta plata habría pedido la exprotagonista.

“Dice la persona que nos da esta información que, supuestamente, la bella Angélica habría pedido a su expareja la ‘bobadita’ de 20 millones de pesos para borrar esta publicación. Y que su ex habría dado un dinero, no exactamente esa cantidad, pero que lo había hecho con la firme intención de que ella por favor borrara la publicación de la foto, ya que le estaba causando un daño terrible no solamente a él, sino metiéndolo en problemas con la pareja de la chica de la foto”, aseveró la presentadora.

Los presentadores, además, sembraron la duda de si en realidad la mujer de la instantánea (identificada como Jessica Duque) es la amante, pues la fuente también aseguró que “al parecer, [Angélica] estaría equivocada”, dijo Ariel.

Elianis agregó unos comentarios donde también se preguntó si todo este escándalo es real: ¿Será cierto o será otra estrategia? […] ¿O será, de verdad, que Angélica se confundió, le dieron mal la información, le mandaron la foto de la amante y la amante no era amante? ¡Ay, no!”.

Todo esto se puede escuchar en el siguiente video de ‘Lo sé todo’, en cuyo final aseveraron que Jessica Duque va a dar este miércoles su versión sobre el problema con Angélica y el ex.