Todo empezó en enero cuando se supo del problema, por presunto fraude, que surgió con una marca de planchas que Luisa Fernanda W promocionó y por lo que Nicolás Arrieta hizo algunas publicaciones en redes sociales sobre ella.

La medida de la ‘influenciadora’ fue interponer una tutela contra su detractor que, según Arrieta, fue desestimada por un “funcionario público” al que él le pidió disculpas por tener “que responder esta estupidez, esta burrada; que tuvo que perder su tiempo habiendo cosas mil veces más importantes, y teniendo mil cosas más que necesitan su atención”.

“Quiero pedir disculpas por hacerle perder el tiempo al sistema judicial colombiano que está abarrotado con personas que sí tiene problemas de verdad y no es la pelea de un ego, de alguien que no soporta que le digan la verdad en la cara y que ni siquiera es capaz de responder, como lo es la demandante”, agregó el ‘youtuber’ sobre el hecho, que también calificó como “ridículo”, “patético”, porque para él “es una tutela interpuesta por una persona que no entiende el derecho a la libertad de expresión y que cree que puede hacer lo que le dé la gana, o me puede amedrentar”.

Al compartir parte de la respuesta, de 15 páginas, Arrieta señaló que el juez concluyó, entre otras cosas, que él no le había vulnerado ningún derecho a la famosa digital.

“En la actualidad se han instaurado acciones legales, como denuncias ante la Fiscalía y quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En virtud de lo anterior considero que su divulgación [la de Arrieta] no ha injuriado y calumniado a la censora, ni mucho menos ha vulnerado derechos como la honra y el buen nombre”, fue parte de lo que leyó el ‘youtuber’, y que continúa:

“Pues aquel, en virtud de su popularidad, se decantó por compartir y reproducir información pública, quejas y reclamaciones, y denuncias allegadas por los mismos seguidores de la ‘influenciadora’, quienes se han visto afectados por razón del supuesto fraude comercial, relacionado con una serie de productos promocionados por parte de la actora en sus redes sociales. Unificando la ausencia de pronunciamiento de aquella respecto a las peticiones de restitución monetaria elevadas por su comunidad”.

Todo eso se puede escuchar en un video de más de 15 minutos que subió el ‘youtuber’ a su canal, y donde hay más detalles de la respuesta del juez sobre la que Luisa Fernanda W no se había pronunciado hasta el momento en que fue publicada esta nota.