Daniela ha aparecido con los labios hinchados y en una grabación explicó que todo se debe a que se mandó a inyectar el labio superior, pues quería tenerlo más grueso.

“Muchas de ustedes me han preguntado si me hice algo en mis labios. […Mi doctora Anita] me inyectó un poquito en el labio de arriba; yo quería algo muy natural. Lo que ustedes han notado es que han estado muy muy inflamados porque no ha pasado ni una semana desde que me inyecté”, aseguró la joven.

En su declaración también explicó que no había dicho nada porque “quería esperar hasta que ya no estuvieran tan hinchados […] y que se fueran los morados” de sus labios.

Lo expresado por la menor de las hermanas Legarda fue replicado por una cuenta de famosos que suele subir información de las celebridades.

Aquí dejamos el video en el que, al final, Daniela también mostró cómo va su boca tras el procedimiento, y puntualizó: “En estos días va a seguir bajando [la hinchazón]”.