View this post on Instagram

#Videos @paolajarapj ❤️@oscarivanimitador 🤣@mcarvajal28 💃🏼@diegogzo 🧣@carolinacruzosorio 💓y @juanitakremer 🎙nos contaron cuál ha sido la lo locura más grande de su vida, a cuál famoso le darían ‘La mordidita’, cuál es ‘La copa de su vida’ y mucho más… y todo porque hoy es el concierto de @ricky_martin en Barranquilla. . . Desliza y diviértete con los famosos desde el Carnaval de Barranquilla 🤹🏼‍♀️ . . . . #2020 #Pulzo #TagsForLikes #instagram #followme #follow #instadaily #new #f4f #nofilter #instalike #igers #likexlike #Colombia #Bogotá #Barranquilla