“¿Le gusta alguien o está enamorado?“, fue una de las preguntas que le dejaron al cantante, quien aprovechó para aclarar que su único amor por estos días es el licor, y seguido a esto mostró una botella medio vacía.

No obstante, varios seguidores no quedaron conformes con su respuesta y aseguraron que Andy Rivera sí está saliendo con una mujer, mientras que otros defendieron su soltería y sustentaron esto con el hecho de que “la mamá supuestamente no lo deja” salir con nadie.

Hace apenas algunas semanas al artista lo relacionaron con su colega Karen Méndez, pero él mismo aclaró en una entrevista que nisiquiera se conocen personalmente y que son simplemente cantantes que admiran el trabajo del otro.

Cabe mencionar que, desde que terminó la última vez con Lina Tejeiro, Andy Rivera ha asegurado que le gusta mantener blindada su vida privada, por lo que dificilmente confesaría si tiene un nuevo amor.

Aquí, las grabaciones por las que los seguidores del artista creen que ya está saliendo con alguien:

¿Andy Rivera le envía indirectas a Lina Tejeiro?

En las mismas grabaciones el cantante urbano confesó cómo ha asimilado las veces en las que le han ‘roto el corazón’ y, juzgando por el orden, la actriz de ‘Chichipatos’ habría sido la última en hacerlo.

“La tercera entendí que eso pasa y que son lecciones de la vida“, explicó el intérprete de ‘Alguien me gusta’, quien bajó cerca de 10 kilos en 9 meses y mostró su cambio físico.

Además de esto, varios usuarios asumieron que ‘Pa’ que me recuerdes’, su penútimo lanzamiento, sería un mensaje para Lina Tejeiro, pues lo lanzó el día de su cumpleaños y ella hasta hizo un trino que muchos relacionaron con Andy Rivera.

Aquí, la canción con la que el reguetonero despertó las sospechas: