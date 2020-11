green

En una charla con ‘Lo sé todo’, el artista aseguró que con Karen no tenía comunicación antes de que se tejieran los rumores de un romance, que nacieron debido a un intercambio de comentarios que hicieron en Instagram.

No obstante, Andy Rivera comentó que entre ellos existe una admiración mútua que nace desde lo que cada uno hace con la música; fue por eso que ella le comentó en uno de sus ‘covers’ y él le respondió: “Mi amor”, y un emoji.

Después de las especulaciones que desataron, Karen le habría escrito al cantante: “Mi amor, me hiciste famosa por allá en Colombia y nisiquiera he hablado contigo“, y él le contestó que no se preocupara por esos comentarios, como detalló al informativo.

“Yo me río cuando veo esa vida que me inventan“, concluyó ante el medio el intérprete de ‘Víbora’, a quien Lina Tejeiro supuestamente le lanzó una pulla por estrenar una canción el día de su cumpleaños.

Aquí, el adelanto de la entrevista que dio el artista al espacio de Canal 1: