Lo sucedido en torno a la Feria Buró y su gerente, María Alejandra Silva, encendió las redes sociales durante todo el día. La empresaria ha sido ampliamente criticada, luego de que se conociera que impidió que un empleado del evento le regalara una porción de pizza a un joven que trabajaba en la logística del mismo.

El empleado que tuvo la iniciativa de darle de comer al muchacho fue Pablo Matíz, quien al ver que se jefe no le dejó hacerlo procedió a renunciar y contar detalles de lo sucedido en redes sociales. La gerente de la feria aseguró que ella no aceptó que le dieran pizza al joven logístico porque este no era contratado por ella.

Lo cierto es que son numerosas las críticas que se han dirigida hacia ella y el evento. Los memes tampoco los perdonan y con las horas se van conociendo muestras de solidaridad para con los logísticos de la feria, como el de un restaurante que les regalará pizza a todos esta noche.

El actor Andrés Parra recordó que fue víctima de una situación similar hace muchos años, cuando apenas estaba incursionando en el mundo artístico y con amigos también trabajaban como recreadores de fiestas infantiles. En aquella, el hacía las veces de payaso del evento, mientras que un amigo estaba disfrazado como ‘Spiderman’.

Llegó la hora de que se repartiera la comida entre los niños que asistieron a la celebración y la madre del cumpleañero les pidió a Parra y su amigo que se fueran a la cocina. Allí entablaron conversación con las empleadas domésticas, quienes al ver que sobraba bastante comida les ofrecieron a ellos un plato.

Minutos después, la organizadora de la fiesta hizo contabilidad de los platos de comida que debían estar en la cocina y al ver que faltaba uno se enojó con Parra y su compañero. Lo más llamativo del caso es que el amigo de este, que estaba disfrazado como ‘Spiderman’, ahora es un actor muy reconocido.

“Lo más hermoso es que ese man ahora es un actor el hp. ¡O sea, re famoso! Pero prometí no revelar su identidad…”, concluyó Parra al recordar aquella anécdota que se le vino a la cabeza al ver la forma como actuó la gerente de la feria Buró. Este es todo el relato que hizo el actor:

Y entonces el payaso de una: Uy gracias yo si le acepto.

Y el espaiderman de una: No, no, a mi me da pena… Como buen gordito espaiderman pues el man tímido si me entiende? Penoso. Y el payaso hágale gordo q hay resto de ponqué.

Y el man no, no, no tengo hambre. Gracias.

— Andrés Parra (@SoyAndresParra) July 15, 2021