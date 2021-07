En las redes sociales no para de hablarse de la actitud que tuvo María Alejandra Silva, gerente de la Feria Buró, quien impidió que un empleado del evento (Juan Pablo Matiz) le regalara una porción de pizza a un joven que hacía parte de la logística del mismo.

La empresaria no accedió a la propuesta de Matiz con el argumento de que esa persona no había sido contratado por ella. El joven le dijo a su jefe que entonces le regalaría la porción que le correspondía a él al joven logístico, pero Silva le impidió hacerlo. Ante esa situación, Matiz renunció y procedió a dar detalles de lo acontecido en las redes sociales.

Son numerosas las críticas contra la organizadora de la feria que se llevará a cabo hasta el próximo domingo 18 de julio en el colegio Gimnasio Moderno, de Bogotá. Pero así mismo, con el pasar de las horas se van conociendo muestras de solidaridad para con las personas que trabajan en la logística del evento.

Ese es el caso del restaurante Famiglia Pizzería, que anunció en sus redes sociales que en la noche de este jueves irá hasta la feria para regalarles pizza a todos los logísticos. “Díganles a todos los de logística y trabajadores de la feria Buró que estaremos a las 9:00 p.m. en la entrada llevándoles pizza”, escribieron desde la cuenta de Instagram del establecimiento.

En diferentes plataformas también se están viralizando memes o reflexiones con el objetivo de insistir en el mensaje de que está muy mal negarle comida a alguien de la manera que lo hizo la gerente de Buró.

El episodio indignó a miles de personas durante las últimas horas. Ante la polémica generada, la gerente decidió hablar con La W para dar su versión de los hechos. “Pedimos la pizza contada con las porciones que teníamos para abarcar a mi ‘staff’ y darles bienestar a mis colaboradores. Lastimosamente, no puedo darle comida a las personas que contratan mis proveedores. […] La persona que estaba con Pablo Matíz no trabaja directamente para mí. Trabaja para un proveedor, pero no está a mi cargo”, dijo en un primer momento la empresaria.

La feria es un evento dedicado a los amantes del diseño y en ella participan cerca de 330 emprendimientos. Desde hace varios años se realiza periódicamente en Bogotá.

A continuación, la publicación con la que Famiglia Pizzería anunció la forma como sorprenderá gratamente a los miembros de la logística de Buró: