Silva respondió, en W Radio, a las fuertes críticas que recibió tras la denuncia de Pablo Matíz, un joven que trabajó en el evento y denunció que la Feria Buró se negó a darle un trozo de pizza a un celador.

Ella contó que la organización de la feria pidió pizza para sus colaboradores, pero que no fue así para los trabajadores externos que cumplían su labor para proveedores del evento.

“Pedimos la pizza contada con las porciones que teníamos para abarcar a mi ‘staff’ y darles bienestar a mis colaboradores. Lastimosamente, no puedo darle comida a las personas que contratan mis proveedores. […] La persona que estaba con Pablo Matíz no trabaja directamente para mí. Trabaja para un proveedor, pero no está a mi cargo”, fue la excusa de Silva, en esa emisora.