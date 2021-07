Una usuaria de Twitter, identificada como Alejandra Silva, subió la captura de pantalla de lo que habría sido el polémico ‘post’ de la Feria Buró en su perfil oficial de Instagram.

En la imagen, que al parecer tenía más de 200 me gusta, se veía a un marrano animado comiendo una rebanada de pizza. La descripción de la foto hacía referencia a los restaurantes que hay en la feria para los visitantes.

Según reportó Silva, la imagen fue borrada minutos después de su publicación. Sin embargo, en la cuenta oficial de Feria Buró en Instagram no quedó ningún rastro, por lo que no se descarta del todo que pueda ser un montaje de Twitter.

Esta es la imagen que habría subido y luego borrado la Feria Buró en Instagram:

Pablo Matíz, un joven que trabajó en la Feria Buró, aseguró que la organización del evento no quiso darle un pedazo de pizza a un vigilante.

Por medio de su cuenta de Instagram, Matíz indicó que en su último día de trabajo, la organización de la feria compró pizza para todos los colaboradores. Sin embargo, cuando él quiso ofrecerle un pedazo de pizza a un miembro de logística, la organizadora se habría negado.

Allí, él dice que procedió a mediar con la organizadora y se ofreció a ceder su pedazo de pizza al vigilante que estaba trabajando junto a él.

De acuerdo con lo expresado por Matíz, la gerente del evento se habría negado de nuevo y, allí, el joven decidió renunciar.

María Alejandra Silva, gerente general de Feria Buró, dio sus explicaciones sobre el lamentable episodio. Ella contó que la organización de la feria pidió pizza para sus colaboradores, pero que no fue así para los trabajadores externos que cumplían su labor para proveedores del evento.

“Pedimos la pizza contada con las porciones que teníamos para abarcar a mi ‘staff’ y darles bienestar a mis colaboradores. Lastimosamente, no puedo darle comida a las personas que contratan mis proveedores. […] La persona que estaba con Pablo Matíz no trabaja directamente para mí. Trabaja para un proveedor, pero no está a mi cargo”, fue la excusa de Silva, en W Radio.