Kevin Moreno, estudiante de medicina, publicó recientemente en sus redes sociales un video de más de 3 minutos en el que le juega la broma de la beca a su mamá y a su ‘nona’ (abuela).

La llamada broma de la beca se viralizó hace varias semanas en varios países latinos, donde jóvenes piden a algún familiar que los ayuden a grabar un video para ganarse una beca. Una vez están grabando, quien hace la pilatuna dice que su familiar sufre de alguna enfermedad, para hacer sentir incómoda a esa persona y ver su reacción.

En esta ocasión, Moreno sí les dijo a su mamá y abuela qué iba a decir y que ellas debían actuar como personas sordas, pero no les habló de que toda era una broma para redes sociales. Durante todo el video estuvieron sonriendo y cada vez que el joven hablaba, reían a carcajadas.

“Casi me orino de la risa”, escribió Kevin Moreno en su cuenta de Instagram. Aunque en su cuenta solo tiene 3.400 reproducciones, el video traspasó a otras redes sociales, como Facebook Twitter y YouTube, y se viralizó.

Aunque las mujeres trataban de contener la risa, no lo lograron y así contagiaron de alegría a muchas personas en redes. “Este man en poco más de dos minutos le regaló incontables años extra a su Nona y su mamá. Esas risas son regeneradoras de vida”, escribió un usuario de Twitter.

“Amé cuando tú mamá dijo soy administradora de empresas y la mamá de este mentiroso. Jajajajajaa mori de risa” o “Lo que me he reido con esto no tiene nombre, se me fue hasta un pedazo de arepa por el camino viejo”, son algunos de los comentarios de internautas que se contagiaron de las carcajadas de la familia bumanguesa.