En la notaría 5 de Bucaramanga se vivieron minutos de tensión, luego de que una mujer reclamara totalmente desesperada y a los gritos porque no la atendían. Una señora que grabó la situación respaldó el comportamiento de la mujer y manifestó que su protesta era totalmente entendible porque ella venía de una vereda y llevaba horas esperando al notario que necesitaba.

“No he comido nada, estoy levantada desde las 3:00 a.m. Dejé a mi hijo solo por venir a hacer esa vuelta. Y ese hijue… (el notario) no está aquí. ¿Por qué no sale? Mire, nos tiene a todo el mundo esperando”, le dijo en tono enérgico la mujer a una persona que atendía en la notaría.

Después de ese primer descargo fue cuando la mujer perdió el control y estalló a los gritos. “Me da mucha pena. Llame al notario, dígale que venga, porque no aguanto más. ¡Tengo hambre, mi hijo está solo, por favor, colabórennos a todos, no aguantamos más! Dígale al notario que se ponga los hijue… pantalones y que venga y nos atienda a todos“, expresó desesperada.

En ese momento, la señora que estaba grabando con su celular expresó: “Ella tiene toda la razón, tiene toda la razón”.

La mujer, totalmente iracunda, tuvo que ser rodeada por varios empleados de la notaría, quienes la invitaron a que se sentara y se calmara. Ella rompió en llanto y no paraba de gritar: “¡No aguanto más!”. La señora que grababa insistió: “Viene desde una vereda, pobrecita”.

Ya un poco más calmada, la mujer explicó: “Son cinco horas de camino. Vengo desde las 3:00 a.m. Vengo sin comerme un pan ni una aguapanela porque no hay ni para eso. No es justo, no es justo para todo el mundo. No es justo”.

El video de la tensa situación se está viralizando en redes sociales, con comentarios de solidaridad hacia la mujer. Estas son las imágenes: