Este miércoles volvieron a su punto habitual las tensiones entre Álvaro Uribe y Claudia López. La alcaldesa de Bogotá emitió declaraciones contra el expresidente y sus seguidores, que él respondió a través de un tuit en el que criticó enérgicamente la forma como la mandataria habla ante los medios de comunicación.

En una entrevista con Blu Radio, López rechazó las críticas que está recibiendo por estas horas, en las que la acusan de volverse una política de derecha por responsabilizar al movimiento Colombia Humana de los actos vandálicos que se están cometiendo en la capital del país por estos días.

Para indicar que jamás ha sido afín al uribismo y que no lo hará, la alcaldesa declaró: “Rechazar la violencia no debería ser ni de derecha ni de izquierda, debería ser un propósito elemental de civilidad. Si hay violencia no hay garantías de los DD. HH. Yo me he tenido que ir de este país porque el uribismo casi me mata por denunciar la parapolítica”.

López aclaró que no hablaba del Centro Democrático, pero agregó que “sicarios contratados por parapolíticos del uribismo” la iban a matar.

Uribe no se quedó callado al ver esas afirmaciones y en un tuit aseguró: “Si la Alcaldía de Bogotá se dedicara a trabajar, sería menos deslenguada en medios de comunicación”.

El ataque del exsenador llega tan solo un día después de que él mismo exaltara a López por decir que la Colombia Humana estaba dotando a “jóvenes radicalizados” de la primera línea. Fue a partir de ese respaldo de Uribe a la alcaldesa que muchos usuarios en las redes sociales empezaron a tachar a la mandataria de uribista o de derecha.

López concluyó que cuando le pide a Uribe que “no estigmatice a los jóvenes”, la tratan petrista, y cuando hace lo mismo con Petro —para que no los “radicalice”— la tildan de uribista.

Este fue el tuit del expresidente contra la alcaldesa: