Lo hizo en una entrevista con Semana, en la que Vicky Dávila la preguntó al respecto, ya que estaban hablando del futuro del país. “¿Álvaro Uribe ha pensado alguna vez en irse? Viendo lo que pasa en el país, lo que se avecina. ¿En algún momento ha pensado: ‘hasta aquí llegué’?”, le dijo la periodista.

Es posible que la pregunta de ella estuviera dirigida a un eventual retiro de la política por parte del líder del Centro Democrático, pero él asumió que la duda era si se iría del país. De todas maneras, en su respuesta, Uribe dejó entrever que seguirá trabajando por las ideas que defiende.

“Yo soy luchador de principio a fin. Creo que me he preocupado más por la democracia, por la elección del candidato del 2010, del 2014, del 2018, que lo que me preocupé por mi elección presidencial“, declaró en un primer momento el también exsenador.

Después de eso, Uribe aseguró que jamás le ha pasado por la cabeza la idea de irse del país. “Ojalá los colombianos puedan vivir felices aquí, los jóvenes. ¿Álvaro Uribe se va del país? Nunca lo he pensado, a no ser que me echen”, concluyó.

En su diálogo con Dávila, el expresidente también se mostró preocupado por el futuro de Colombia y declaró que tiene algunos reparos con el gobierno de Iván Duque, como que no haya podido combatir con éxito la criminalidad y el aumento de las hectáreas de coca sembradas en el país.

“Este problema de la pobreza, esta demora para dar soluciones amenaza muchísimo la democracia. Lo digo con todo el respeto por el presidente Duque, por sus ministros”, declaró Uribe sobre las cosas que le preocupan del panorama que vive el país.

Esta mañana, en una entrevista con La W, el expresidente también fue autocrítico y señaló que piensa que sus problemas con la justicia pueden estar afectando la imagen de Duque y su partido. Este es el video del momento en el que Uribe asegura que no piensa irse de Colombia: