Siempre aludiendo al respeto que dice tener por Iván Duque, Álvaro Uribe habló sobre la “respuesta tardía” del Gobierno Nacional ante algunas situaciones y cómo esto ha acrecentado la caída de la buena imagen del actual mandatario.

Lee También

El también excongresista agregó que reconoce “muchas cosas buenas” del Gobierno, pero recalcó que hay problemáticas como la pobreza, el narcotráfico y la violencia que se han expandido desde que él dejó el cargo presidencial en 2010.

“Yo no tengo más interés que esta democracia. No tengo sesgos de interés personal. Me preocupa que se prolongue el estado de cosas como una pobreza del 42 %. Eso afecta no solo al Centro Democrático, sino a la democracia. Esto va a ser un tema de democracia vs. socialismo”, aseveró Uribe, añadiendo una referencia a lo que serán las elecciones presidenciales del 2022 en el país.