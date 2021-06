En su Twitter, el también exsenador reaccionó a los disturbios que alteraron el orden en Bogotá el miércoles, le dio con todo a la alcaldía de Claudia López y sostuvo que su administración es un “juego engañoso de palabras”.

Uribe, detractor de la gestión de López, aseguró que los resultados de la mandataria son nefastos y que no ejerce su autoridad escudándose en “defender a los jóvenes”.

En ocasiones posa de autoridad, para no ejercerla dice proteger a los jóvenes y finalmente permite que vándalos destruyan la ciudad

Mis dificultades de opinión no me privan de expresar que la administración de Bogotá es un juego engañoso de palabras y de resultados nefastos;

Lee También

En línea con su ataque a la alcaldesa, el expresidente pidió que en los lugares donde “los alcaldes (alcaldesas) no ejerzan autoridad” lo haga el gobierno.

Con eso, sostiene el exmandatario, se podrían “evitar destrucciones” como las que se vivieron este miércoles en la noche en el Portal de Suba, en el noroccidente de Bogotá, donde vándalos prendieron fuego al lugar.

Mis dificultades de opinión no me privan de pedir que allí donde los alcaldes (alcaldesas) no ejerzan autoridad el Gbno Nal debe hacerlo, a tiempo, para evitar destrucciones como las padecidas en tantos sitios de la Patria

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 24, 2021