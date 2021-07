Este jueves, en las redes sociales acaparó la agenda la denuncia hecha por Pablo Matiz, hombre que hace algunos días trabajó en el montaje de la Feria Buró, evento que inició el miércoles y se llevará a cabo en el colegio Gimnasio Moderno, de Bogotá, hasta el próximo 18 de abril.

Matiz aseguró que la gerente de la feria, María Alejandra Silva, no quiso darle una porción de pizza a un miembro de la logística, con el argumento de que esa persona no había sido contratado por ella. El joven le dijo a su jefe que entonces le regalaría la porción que le correspondía a él al joven logístico, pero Silva le impidió hacerlo. Ante esa situación, Matiz renunció y procedió a dar detalles de lo acontecido en las redes sociales.

El episodio indignó a miles de personas durante las últimas horas. Ante la polémica generada, la gerente de Buró decidió hablar con La W para dar su versión de los hechos. “Pedimos la pizza contada con las porciones que teníamos para abarcar a mi ‘staff’ y darles bienestar a mis colaboradores. Lastimosamente, no puedo darle comida a las personas que contratan mis proveedores. […] La persona que estaba con Pablo Matíz no trabaja directamente para mí. Trabaja para un proveedor, pero no está a mi cargo”, dijo en un primer momento la empresaria.

Al ver sus explicaciones, el periodista Félix de Bedout le dejó claro a Silva que no estaba de acuerdo con su postura y llegó a mostrarse molesto por el hecho de que le negara comida de esa manera a un joven que llevaba horas trabajando en la feria, más allá de que no hubiera sido contratado por ella.

“Es un señor, un portero que también lleva muchas horas. ¿Un colaborador suyo no le pueda dar un pedazo de pizza a un señor? No tiene ningún sentido, esa no es la discusión. El muchacho le quería dar un pedazo. ¿Cuál es el problema? ¡Es un pedazo de pizza! ¡Por favor!”, le reclamó el periodista a la joven.

Ante el reproche del periodista Félix de Bedout, que también le dijo: “No puede ser que una pizza sea un tema de organigrama; es darle un pedazo de pizza a un señor”, Silva se mantuvo en su posición y dijo que no era responsabilidad de ella darle comida a los proveedores externos a la organización de la Feria Buró.

Lo cierto es que la polémica no se detiene y en las redes sociales son numerosas las opiniones de todo tipo que se han generado al respecto.