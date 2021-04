green

Desde diferentes sectores de la opinión pública se ha criticado la reforma tributaria que el Gobierno le propuso al Congreso, con la que espera recaudar 23 billones de pesos en los próximos años. El periodista Iván Mejía fue uno de los más enérgicos en sus reparos contra el proyecto y el ministro Alberto Carrasquilla, pero tampoco se quedaron atrás humoristas como Diego Mateus y actores como Santiago Alarcón, quien se mostró molesto por el artículo con el que se les cobraría un impuesto a determinados ingresos de los artistas.

Lo propio hicieron dos analistas continuos de la actualidad nacional: Félix de Bedout y Mabel Lara. Los periodistas cuestionaron que el presidente Iván Duque presentara una reforma tributaria en medio de una pandemia que tiene en una crisis económica a millones de hogares colombianos.

Lara calificó la decisión del Gobierno como un descache. “Descache presentar semejante reforma tributaria en pleno pico de pandemia”, escribió en su cuenta de Twitter.

De Bedout se tomó en serio los reparos al proyecto y le dedicó varios tuits al tema. “La reforma tributaria propuesta por el gobierno es una carga de profundidad para la clase media, que aumenta la angustia y desesperanza de millones de personas en tiempos de pandemia“, señaló el comunicador en un primer momento.

Pero a lo largo de la mañana llegaron más publicaciones de él. “De verdad que abusan de la capacidad de aguante de los colombianos, abusan”, escribió un par de horas después. Luego, De Bedout incluyó al presidente Duque en su análisis: “El gobierno de Iván Duque no podrá terminar con la pobreza, pero con la clase media sí está haciendo su mejor esfuerzo”.

El periodista no se olvidó del ministro de Hacienda y le dedicó el siguiente mensaje: “A Carrasquilla le digo que no se imagina lo que la gente realmente le quiere decir. La gente está angustiada, está indignada, necesita una luz de esperanza y no otro golpe más. Una reforma tributaria en medio de una pandemia no puede ser solo un asunto de sumas y restas”.

El ministro acaparó las noticias que se produjeron de la reforma esta tarde, ya que presentó sus puntos claves ante los medios de comunicación. En el evento quedó confirmado quiénes pagarán renta en los próximos tres años y por qué el Gobierno no decidió incluir un impuesto a las bebidas azucaradas.

De todas maneras, no paran las críticas hacia la Casa de Nariño por propuestas polémicas como la de gravar con IVA del 19 % las facturas de servicios públicos de algunos hogares, la de revisar de qué manera las cesantías de los ciudadanos pueden ‘aportar’ al recaudo tributario.

Estos fueron los tuits que publicaron De Bedout y Lara con sus críticas a la tributaria:

