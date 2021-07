La grabación se difundió masivamente en redes y despertó la solidaridad de quienes le dieron la razón a la ciudadana, pues la mujer aseguraba que llevaba varias horas en la Notaría 5 de Bucaramanga y que ningún empleado daba razón del paradero del notario.

“No he comido nada, estoy levantada desde las 3:00 a.m. Dejé a mi hijo solo por venir a hacer esa vuelta. Y ese hijue… (el notario) no está aquí […] Dígale al notario que se ponga los pantalones y que venga y nos atienda a todos”, reclamó la mujer, de forma airada.

Fue por eso que Marco Tulio Sinisterra grabó un video para explicar dónde estaba en ese momento, y lo primero que dijo es que salió de su oficina sobre la 1:15 de la tarde para recibir la dosis de la vacuna, aprovechando que no había atención al público en ese horario.

“Me retiré con el fin de aplicarme la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Fui a la clínica Coomeva de la calle 34 con 42, y llegué a la notaría a las 2:30 p.m.”, aseguró.

Sinisterra mostró el cartón de vacunación para sustentar su aclaración y dijo que “todo ese odio que están desplegando por las redes sociales no es cierto”, y pidió a quienes hicieron la denuncia que verifiquen antes de criticar.

“Yo tengo vocación de servicio, son 21 años que llevo en este cargo haciéndolo bien”, agregó.

Para corroborar la versión del notario, Blu Radio entrevistó al presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Eugenio Gil, que dijo que efectivamente Sinisterra salió a recibir la vacuna contra el coronavirus.

“El notario usó su horario para almorzar y, efectivamente, acudió a la aplicación de la vacuna. El servicio no dejó de prestarse porque a las 2:00 de la tarde se reabrió la oficina para atención a público. La demora a veces es porque las EPS o IPS que están aplicando las vacunas también tienen sus tiempos de respuesta“, indicó Gil.

Estos dos videos muestran la furia de la mujer porque no encontró al notario, y la explicación que dio el funcionario sobre su ausencia.