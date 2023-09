La reconocida modelo Ana Sofía Henao denunció en el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, que ha sufrido de acoso por redes sociales durante los últimos 5 años. Ella decidió contar lo que ocurre porque no aguanta más y teme por su integridad.

Aunque no había hablado antes, decidió romper el silencio para visibilizar lo que le está pasando. Además, hubo un detalle que la sacó definitivamente de control y fue que el sujeto que le enviaba mensajes empezó a meterse con su familia.

“Son cosas fuertes. Yo quisiera saber qué más podemos hacer por redes porque él cambia de usuario y ya, se puede poner un nombre de mujer; me sigue hostigando, [ahora] a los integrantes de mi familia…” , relató.

El acosador la persigue en todas sus redes y cuando ella lo bloquea, él busca la forma de hacer una nueva cuenta para hablarle. “Durante muchos años aparece, desaparece, pero últimamente sobrepasó los límites, entonces decidí emprender acciones legales”, dijo.

El mayor desgaste de la modelo es que intenta a toda costa olvidar la compleja situación, pero el sujeto a cada rato regresa con mayores improperios y comentarios desatinados.

Eso sí, Ana Sofía Henao dejó claro que nunca le contestó a la persona para no darle importancia y que se convirtiera en algo peor.

“Yo nunca contesté, yo bloqueaba. He sentido miedo porque cuando se meten con tu familia es otra cosa, es otro cuento. Soy una persona muy tranquila y sé que de la mano de Dios todo saldrá muy bien”, mencionó.

Por último, la modelo antioqueña aseguró que es la primera vez que le pasa esto en su carrera porque siempre se ha sentido protegida por parte de las personas, ya que admiran el trabajo que hace.

“Siempre he contado con un público hermoso, con personas que me rodean, que me cuidan”, concluyó.