El acoso es una pesadilla que afecta a miles de mujeres en el país. En la calle, el trabajo y hasta en instituciones educativas, ellas sufren por el asedio de hombres que se obsesionan hasta perjudicarlas psicológica y hasta físicamente.

Lina Resk Rojas, una joven bogotana, contó en Noticias Caracol que es acosada por un vigilante que laboraba en su empresa. Según detalló, nunca tuvo una amistad y mucho menos una relación con él, pero el sujeto se obsesionó y, ante el rechazo, le ha enviado mensajes amenazantes.

La empresa en la que laboraba el sujeto lo despidió. Lastimosamente, esa medida no fue suficiente y él ha seguido acosándola y hasta amenazándola de muerte.

“Me amenaza, también a mi pareja; le dice que si no me deja lo va a matar. A mí me dice que soy solamente de él y que si no es con él, no va a estar con nadie más. Que prefiere verme muerta”, confesó la joven.