De la misma manera en la que un exparticipante del ‘Desafío’ se abrió sobre un doloroso tema personal, Ana Sofía Henao destapó las cartas sobre un problema que la persigue hace varios años.

La modelo antioqueña se refirió a un “acosador” que les ha complicado la vida a ella y a sus seres queridos, pues a pesar de que lo denunció tiempo atrás ante las autoridades no ha logrado contenerlo.

Precisamente, eso la motivó a acudir a su cuenta personal de Instagram para enviarles un mensaje a sus seguidores en la búsqueda de una solución frente a esta complicación.

“Esto es una llamada para pedir ayuda […] tenemos un acosador y no importa si lo denuncio porque no pasa nada ya que tiene una orden, pero a cada lugar que me muevo tengo que ir a la estación a decir que él tiene una orden para que me den un papel [de restricción contra él]. Se hace un poquito engorroso”, reconoció.