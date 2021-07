Ana Sofía Henao contó en entrevista con ‘Lo sé todo’, programa del Canal Uno, que esta situación es cada vez más compleja puesto que los mensajes del acosador se han ido convirtiendo en amenazas, afectando su entorno familiar.

“Empecé a ver que la cosa era seria porque también le escribió a mi esposo. En ese momento dije que no podíamos ser tan tranquilos y relajados con ese tema. Dios no lo quiera, uno no sabe qué pueda pasar”, precisó.