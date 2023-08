Este viernes, el máximo dirigente del fútbol español rechazó presentar su dimisión ante la asamblea general extraordinaria de la Federación, reunida en Las Rozas, en la periferia de Madrid, en un discurso que muchos hombres aplaudieron a rabiar mientras las mujeres presentes miraban atónitas.

Pese a las evidencias y al testimonio de la propia jugadora, Jenni Hermoso, Rubiales emprendió un contraataque, afirmando que el beso fue “mutuo” y “consentido”, y que contó con permiso de la jugadora para ello, a la vez que arremetió contra el “falso feminismo”.

Este sábado, fue más allá y usó a la RFEF para publicar un comunicado en el que calificó de “mentiras” las últimas acusaciones de Hermoso, por el beso no consentido tras la final del Mundial que ganó España, y anunció “acciones legales”.

Asimismo, indicó que sus órganos competentes están tramitando las denuncias presentadas ante la Federación y han intentado contactar con Hermoso, algo que ha “resultado infructuoso en todo momento”.

La RFEF acompaña su comunicado de cuatro fotos para defender su versión de que fue la jugadora la que levantó del suelo al presidente, y no al revés.

“Los pies del Sr. presidente están claramente y manifiestamente levantados del suelo como consecuencia de la acción de fuerza realizada por la jugadora”, explica la RFEF, aunque parece que a ella no le queda otra que alzarlo cuando él se le arroja encima.

