Luis Rubiales sorprendió en la asamblea general de la Real Federación Española de Fútbol que se llevó a cabo este 25 de agosto, al informar que no renunciará al cargo de presidente, luego del bochornoso espectáculo que protagonizó con España en la final del Mundial Femenino de 2023.

“Aquí no se esta tratando de hacer justicia, es falso, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar. Más allá de mi situación personal, como español tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos”, dijo el ejecutivo en su discurso.

Para el dirigente, quien tomó el papel de ‘víctima’, algunos sectores y personalidades se están aprovechando de un “falso feminismo” para pedir su cabeza, pues señaló que ninguno está en la búsqueda de la “justicia y la verdad”.

“¿Qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas? A estas personas que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender en los juzgados. Voy a ejercer acciones”, precisó.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, dijo que beso con Jenni Hermoso fue mutuo

En cuanto a la controversia por el beso a la jugadora Jenni Hermoso después de ganar el Mundial, Rubiales comentó que fue mutuo, debido a la euforia y el éxtasis del momento.

“Fue espontáneo, mutuo y eufórico, esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración”, señaló el ejecutivo.

Finalmente, Rubiales lamentó el gesto obsceno que hizo en el palco, argumentando que iba dirigido al seleccionador Jorge Vilda, a quien anunció una renovación y un aumento salarial hasta los 500.000 euros.

“Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco, cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo… Me emocioné muchísimo hasta el punto de perder el control y llevar las manos allí. Ofrezco disculpas a su majestad la Reina y a la Infanta, a la Casa Real y a todo el que se haya sentido ofendido. Nunca me había comportado así, la emoción era grande y todo lo que habíamos sufrido era mucho. Perdón, no me justifico“, concluyó.