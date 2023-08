Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), intenta aferrarse a su cargo pese a que es señalado por las campeonas del Mundial Femenino de cometer actos que podrían catalogarse como abuso sexual. El dirigente deportivo besó, sin consentimiento, a la deportista Jenni Hermoso durante la celebración del título en Nueva Zelanda.

“Quiero aclarar que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, señaló la jugadora de la Selección de España en declaraciones recogidas por el sindicato de Futpro.

Los ministerios de la Igualdad y del Deporte en España han manifestado su respaldo a las jugadoras españolas. Este viernes, cuando se creyó que el señalado dirigente acosador presentaría su renuncia al cargo, Rubiales salió en defensa propia a legitimar su actuación.

“Ya he pedido perdón por el hecho que me parece muy desafortunado. Respecto al tema del beso: es mutuo, es consentido, pero también tengo que pedir perdón por el contexto en el que se produjo. Sé que me equivoqué en eso. ¿Ustedes creen que eso amerita la cacería que estoy sufriendo en estos momentos?, ¿es tan grave como para que yo me vaya?”, dijo Rubiales a los medios de comunicación.

El dirigente aseguró que seguirá en el cargo porque bajo su gestión se han alcanzado “triunfos históricos” en el fútbol español. Al margen del escándalo, a Rubiales ha estado rodeado de denuncias en su contra y de escándalos que han acompañado su carrera.

Rubiales era un lateral derecho del fútbol. Alcanzó a jugar en equipos como el Levante, Alicante y el Mallorca. Después de su retiro asumió las banderas de la lucha por los derechos laborales de los jugadores. Desde 2018 está en la diriegncia del fútbol español desde 2018.

Pocos meses después de estar al mando de la RFEF, trascendió que Rubiales invitó a la pintora Roberta Lobeira a un viaje romántico y de lujo por Nueva York. Lo polémico del viaje es que fue pagado con dineros de la Federación y que se habría hecho pasar como una reunión de alto nivel en la ONU y la Major League Soccer.

En enero de este año, el presidente de la RFEF se abstuvo de colgarle las medallas a las jugadoras del FC Barcelona y de la Real Sociedad después de la final de la Supercopa. Lo que hizo fue ordenar que los galardones estuvieran en una mesa y que cada deportista se los colgara.

Tamara Ramos, excompañera de Rubiales, también ha sido una de las que se ha pronunciado en contra del dirigente. La mujer lo denunció por el supuesto delito de acoso laboral.

“He sufrido humillaciones, golpes y palabras que no puedo repetir por parte de Rubiales, ha sido una barbaridad durante mucho tiempo. Son palabras que nadie se merece, yo era una profesional que lo que estaba haciendo era trabajar”, denunció Ramos.

La mujer aseguró que el tipo le preguntaba por su color de ropa interior y que llegó a denigrar de ella delante de jugadores como Iker Casillas y Gerard Piqué. Ahora, las campeonas del mundo han enviado un ultimatum. Se van de la selección española si Luis Rubiales continúa aferrado a su cargo.