El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, acosado por las críticas por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso en la final del Mundial, rechazó este viernes renunciar en una asamblea extraordinaria del ente federativo.

“No voy a dimitir, no voy a dimitir”, repitió Rubiales en la Asamblea, desafiando las múltiples peticiones de los últimos días.

Las críticas y señalamientos tras las nuevas declaraciones de Luis Rubiales no se hicieron esperar. Jugadores, directivos y hasta políticos rechazaron por completo que el directivo de la Federación no renunciara a su cargo por lo sucedido.

Alexia Putellas, estrella de la selección y dos veces ganadora del Balón de Oro, calificó este viernes de “inaceptable” el comportamiento Rubiales, quien rechazó dimitir por el beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.

“Esto es inaceptable. Se acabó”, escribió la jugadora del FC Barcelona en la red social X, donde dio su apoyo a Hermoso: “Contigo compañera @Jennihermoso”.

Otro que se pronunció al respeto fue el presidente de La Liga española, Javier Tebas, que estimó este viernes que “la lista de mujeres y hombres agraviados por Rubiales estos años es demasiado grande”, por lo que debería dimitir de la Federación Española de Fútbol.

“Los gestos misóginos, las expresiones soeces, el desastre protocolario y los insultos de este último bochorno mundial, no son una sorpresa”, escribió Tebas en la red social X. “La lista de mujeres y hombres agraviados por Luis Rubiales estos años es demasiado grande y esto debe parar”, concluyó Tebas.

Ahora, pasando a la política, la número tres del gobierno español en funciones, Yolanda Díaz, tachó este viernes de “inaceptable” el discurso del presidente de Rubiales.

“Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo”, afirmó Yolanda Díaz.

Hasta Héctor Bellerin, jugador español al servicio del Real Betis de España, también se pronunció por medio de sus redes sociales.

“Es de auténtica vergüenza lo que está pasando. De representar a nuestro país con esa vulgaridad, tergiversar declaraciones de la víctima y encima tener el coraje de culpabilizarla a ella pasando a victimizarse por haber cometido un abuso, son hechos de los que no puede alguien quedar impune”, afirmó el jugador en sus redes sociales.

