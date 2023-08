La exfutbolista Nicole Regnier, que tiene casi 500 mil seguidores en Instagram, publicó un video criticando a Luis Rubiales, dirigente de la Federación Española de Fútbol, quien decidió besar en la boca a una de las jugadoras en medio de la celebración por haber ganado la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

(Vea también: “Venga, respete”: Nicole Regnier, contra Infantino por decisión que afectaría a Colombia)

Justo cuando se subió todo el seleccionado de mujeres al escenario de la Copa Mundial Femenina, a recibir sus medallas, el hombre se pudo ver en televisión nacional e internacional dándole un beso en la boca a Jenni Hermosillo, mientras le sujetaba la cara con sus dos manos.

El video se hizo viral y alrededor del mundo siguen reaccionando a lo sucedido. La exfutbolista y periodista en ESPN Colombia, Regnier, no dudó en reaccionar diciendo que lo que hizo el dirigente “lo opacó todo”.

Lee También

Ella se mostró alegre por el triunfo de la Selección España, pero también furiosa por el acto del hombre en plena celebración, antes de que las jugadoras levantaran la Copa Mundial. “Tengo que ser muy cruda con lo que voy a decir, pero creo que no tiene presentación alguna lo que pasó (…) Venga señor ¿usted está bien? Hágase revisar. ¿Tiene problemas?”, dijo.

Pero además de esto, Regnier planteó una comparación con el Mundial de Fútbol Masculino, en el cual resultó victoriosa la Selección de Argentina.

“Yo no he visto que en el Mundial de Qatar una señora que esté ahí parada agarre a Messi y casi que lo obligue a darle un beso. ¿Qué nos está pasando para normalizar algo tan grave. Después ella en el vestuario dice ‘no me ha gustado’. Tendrían que echarlo, porque uno tiene que pensar, no te puedes dejar llevar por la euforia”, dijo la exjugadora.