España venció 1-0 a Inglaterra y se proclamó campeona del mundo por primera vez en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda Gracias al gol de Olga Carmona en el primer tiempo del encuentro. En la tarima y con la alegría a flor de piel un gesto del presidente de la Federación Española Luis Rubiales sorprendió no solo a los asistentes sino a los millones de personas que veían el histórico momento.

Rubiales que se encontraba con varias figuras de la Fifa y junto a la infanta Sofia de Borbón saluda a la jugadora Jenni Hermoso y tras el abrazo de la alegría, la toma de la cara y le da un beso en la boca, cosa que sorprendió a más de un aficionado, sobre todo de la Selección de España, que reaccionó en las redes sociales ante el inesperado acto.

🇪🇸 Luis Rubiales, en @partidazocope 😙 "Es un pico de dos amigos celebrando algo" 😡 "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/racuNYW9rq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 20, 2023

El presidente de la RFEF habló con la prensa justo después de la celebración y cuando fue cuestionado por lo sucedido declaró: “No hagamos caso de los idiotas y los estúpidos de verdad, un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más, no míos sino de otra gente, de verdad no estamos para gilipolleces. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y mas tontos del culo no, vamos a disfrutar de lo bueno y no me comentéis cosas de pringaos que no saben ver lo bueno”.

El periodista coincidía con Rubiales por lo que añadió: “Es una cosa que no tiene ninguna maldad, es una tontería que haya gente que pierda en esto siendo campeonas del mundo”. Incluso al final se animó a seguir bromeando con el periodista. El dirigente había sido criticado porque no hizo entrega de medallas a jugadoras campeonas de la Supercopa de España y lo hicieron ellas solas.

Que tan tontos no somos. La reacción de @jl_sastre al beso de Rubiales a Jenni Hermoso. pic.twitter.com/rDNhk5zRBz — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) August 21, 2023

Las criticas seguían llegando y ya no solo dentro de España, en Australia y Nueva Zelanda, países organizadores del Mundial el tema fue tendencia y estuvo abierto al debate, otros medios de comunicación en el país ibérico lanzaron fuertes cuestionamientos a lo que vieron en la presentación. José Luis Sastre de la Cadena SER en su programa ‘Hoy por hoy’ declaró: “En los cientos de celebraciones que hemos visto compartir a Rubiales con jugadores no ha tenido ese acto con ninguno de ellos, a ninguno le cogió la cabeza para darle un beso sin preguntar”

Rubiales 'pide disculpas' en un vídeo lleno de matices. 💬 Sobre el beso a Jenni: "Seguramente me he equivocado. Lo tengo que reconocer". 💬 "Tengo que disculparme, aprender de esto y entender que cuando uno es presidente tiene que tener más cuidado". 🎥 @rfef pic.twitter.com/ubRCh6ZiNr — Relevo (@relevo) August 21, 2023

Ante la avalancha de criticas Rubiales ya no tildaba de idiotas o tontos a todos los que le recriminaban su accionar y ha salido a disculparse por lo que hizo en el acto donde entregaba las medallas a las Campeonas: “Hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnifica relación entre ambos, donde seguramente me he equivocado lo tengo que reconocer porque en un momento de máxima efusividad sin ningún mala intención ocurrió lo que ocurrió de manera muy espontanea”.

También se disculpó por las declaraciones posteriores al acto: “Aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero desde fuera si que se lo han dado, también quiero disculparme ante esas personas porque si desde fuera se ha visto de otra manera seguramente tendrán sus motivos.

Por ultimo Rubiales se disculpó por empañar la celebración de las campeonas con su acto: “Estoy apenado porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino que esto haya empañado la celebración, hay que darle el merito a estas mujeres”.