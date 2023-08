La Selección Femenina de España ha conquistado el mundo del fútbol luego de vencer 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, asegurando su primer título en la categoría de mayores. Este logro agrega un nuevo capítulo de éxito en su historial, que ya incluía en las categorías sub 17 y sub 20.

Así las cosas, tras la destacada participación del combinado tricolor en territorio oceánico, Vanessa Córdoba, ex guardameta de Independiente Santa Fe y de procesos en Selección Colombia habló en exclusiva de lo próximos retos que se avecinan para sus compañeras, la preparación rumbo a Copa Libertadores y cómo está cambiando las narrativas de género por medio del fútbol.

Pese a que Vanessa no está en la ‘Tricolor’ desde 2018 por, al parecer, decisiones dirigenciales en la Federación, la jugadora ostenta una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 2014, donde es una de los voces autorizadas para hablar del buen momento que vive la selección tras la culminación del Mundial.

“La participación fue extraordinaria, es el resultado de como han crecido las jugadores, sin embargo, no hemos podido tener un proceso constante, aunque tenemos jugadoras que se conocen y eso marca la diferencia, aunque falta mucho por trabajar estamos generando un cambio”.

“Vamos a seguir marcando diferencia, a medida que las oportunidades que le brinden a la selección sean otras, ojalá que lo conseguido en este Mundial ayude para que las condiciones mejoren, ¿por qué no de aquí a cinco años llegar a la final y ganarla?

Colombia sede de la Copa Libertadores y del Mundial Femenino Sub-20

“Es una forma de mostrar interés al fútbol femenino, me hubiese gustado jugar en Medellín, era mi sueño, pero se jugará en Bogotá y en Cali, aunque me parece una lastima que en las primeras fechas no se pueda usar El Campín, un certamen como la Libertadores da para jugarlo ahí, pero es una buena forma de seguir preparándonos para dar un gran espectáculo el otro año en el mejor Mundial sub 20 Femenino de la historia y que bueno que pueda ser aquí en Colombia”.

Pretemporada con Nacional rumbo a Libertadores

“Está pretemporada estamos trabajando la parte física, es impresionante como a evolucionado la capacidad física de las mujeres, por lo que antes no teníamos acceso a una mejor preparación como lo estamos teniendo ahora, estamos conociendo a las nuevas incorporaciones como Yoreli Rincón o Marcela Restrepo donde se están adaptando muy bien”.

Activismo en visibilizar el fútbol femenino y equidad de género a través del deporte

“Montamos un proyecto de liga que se presentó en Dimayor y el Ministerio del Deporte, pero nunca sucedió nada. Sabemos que hay cosas mas allá del fútbol profesional, la Selección son solo 23 jugadoras de 300, al igual que en la liga profesional son 300 de miles que podrían estar jugando ahí, asimismo, impulsamos División Avanza, un torneo amateur que le dio continuidad a 47 jugadoras profesionales y en Libertadores 8. Es una oportunidad para que las jóvenes jugadoras se den a conocer donde nuestro lema es “dignificar nuestra profesión” en el que le damos la oportunidad a las mujeres en estos espacios, desde el cuerpo médico hasta arbitral”.

“Me alegra ser parte de está generación que esta cambiando las narrativas, que le está dando la vuelta al cuento, dentro y fuera de las canchas, tanto hombres como mujeres son parte de este cambio, todas somos bienvenidas y todos somos bienvenidos”.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.