España venció 1-0 a Inglaterra y se proclamó campeona del mundo por primera vez en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda gracias al gol de Olga Carmona en el primer tiempo del encuentro. Tras la celebración del titulo obtenido la dos veces Balón de Oro y jugadora del FC Barcelona, Alexia Putellas, habló de lo que ha vivido este ultimo año donde una lesión la alejó de las canchas, sobre la lucha que significa para las jugadoras de todo el mundo llegas hasta aquí y se refirió a Colombia como ejemplo.

Tras la pregunta de la lucha de las jugadoras con sus federaciones Putellas respondió: “Personalmente me da rabia, no es cosa de un solo sitio, es muy repetitivo y ahí Fifa se tiene que dar cuenta. Hay muchos países que han estado con mas tiempo o menos tiempo con peleas y son peleas que hacen las jugadoras y eso es un sobreesfuerzo, cuando la jugadora siempre tiene que centrar en cuidarse en entrenar en alimentarse bien y dejarlo todo en el campo y en luchar”.

Además se refirió a casos como los de Nigeria, Zambia (investigado por casos de abuso) o Jamaica que se vivieron en este mismo mundial, también añadió: “toda esa energía que estás canalizando en pelear, en que si planes estratégicos, es que somos jugadoras, eso lo debe hacer alguien”.

💬 "FIFA se tiene que dar cuenta. (…) Somos jugadoras, esto lo tiene que hacer alguien. A la mínima que se cree un poco…". Alexia Putellas habló por primera vez en todo el Mundial y mostró su lado más reivindicativo. 🎥 @SandraRiquelme_ | @Mayca_Jimenez pic.twitter.com/Amemvce2gk — Relevo (@relevo) August 20, 2023

Como recomendación Alexia mencionó: “simplemente decirles que sigan peleando que se hagan escuchar y una vez se hagan escuchar que expliquen todo bien y si es que luego tiene que cambiar”.

Tras estas declaraciones Putellas usó de ejemplo a la Selección Colombiana Femenina, encabezada por Catalina Usme en este sentido y declaró: “Sí se ha visto que a la mínima que se cree un poco y se dota de facilidades básicas, fíjate en Colombia seguro que ha tenido mucha repercusión llegando a las a las fases de las eliminatoria que han llegado, y todo con un poco, es que es básico y estoy hablando de cosas muy muy básicas, entonces espero que, bueno, que entre todo el mundo pues lo podamos hacer y que al final las jugadoras solo nos tengamos que dedicar a jugar”. Cabe recordar que la Federación Colombiana le regaló unos aparatos electrónicos a las jugadoras y hubo polémica en redes.

Sobre su lesión Alexia Putellas reconocía por primera vez que se había resentido antes del torneo pero que se dedicó a estar en un rol más secundario: “Me hice daño en la rodilla viniendo para acá pero me extrañaron ciertas noticias que salieron de aquí. Me dediqué a ayudar y a lo que me pedía el entrenador” mencionó la jugadora catalana.