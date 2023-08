Luego de la polémica con el ‘influencer’ alemán Dominic Wolf, por compartir en sus redes sociales un comunicado que recibió de la Federación Colombiana de Fútbol en el cual, la FCF le pedía que retirara ciertos videos de sus plataformas digitales donde usaba la camiseta ‘Tricolor’, varios aficionados al fútbol cuestionaron la petición de la entidad.

En su declaración, el alemán anunció su decisión de no volver a ponerse la camiseta de la Selección Colombia. En sus propias palabras, expresó:

“Lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección”.