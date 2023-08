Inglaterra se clasificó a la final del Mundial Femenino tras su victoria frente a Australia en Sidney y el doblete de la nueva delantera del Arsenal, Alessia Russo. Esta supone la quinta final de la entrenadora Sarina Wiegman desde que asumió como entrenadora en selecciones nacionales, con lo cual coloca su nombre en el olimpo del fútbol en general.

Weigman, que alabó a Colombia antes de partido que disputaron, empezó su carrera en el fútbol en 1987 como jugadora en el KFC´71, un club ubicado en Delft, una ciudad al sur de Países Bajos, pasó por la NCAA de Estados Unidos y volvió a jugar en su país en el Ter Leede. Desde los 16 años fue llamada a la Selección Nacional de Países Bajos, donde además fue capitana jugó más de 100 partidos con la camiseta Naranja y en 2001 anunció su retiro tras su segundo embarazo y haberse ganado todo el respeto del fútbol femenino y masculino de Países Bajos, incluso teniendo reconocimiento de personas como Louis Van Gaal.

5 años después de su retiro como jugadora Sarina inició su vida como entrenadora en el mismo club donde se retiró, el Ter Leede, donde ganaría liga y copa, pasó por el ADO Den Haag y repitió galardones. En 2014 Sarina dejó la vida de club y pasó a ser asistente de la selección mayor femenina a cargo de Roger Reijners, un año más tarde y tras la destitución de Reijners nombraron a Weigman como entrenadora interina, cargo que ocupó solo por 2 meses. Fue en 2017 cuando Sarina dejó de ser asistente para ser nombrada como seleccionadora nacional de Países Bajos, siendo la tercera mujer con licencia de entrenadora tras Hesterine de Reus y Vera Pauw, actual entrenadora de Irlanda.

Tuvo solo seis meses para preparar la Eurocopa Femenina de 2017 que se celebraría en Países Bajos, hasta ese momento la selección Neerlandesa no había levantado titulo alguno y su mayor logro era alcanzar las Semifinales de la Euro de 2009, con Sarina al mando no solo obtuvieron su primer el titulo sino que lo hicieron invictas ante su gente.

Dos años más tarde en el Mundial Femenino de Francia 2019 Países Bajos llegaría a otra instancia que quedaría en la historia al plantarse en la final del torneo tras ganar todos sus partidos hasta esa instancia, solo fue superada por Estados Unidos en la final de Lyon, si bien no pudieron levantar el titulo el subcampeonato le sirvió para clasificarse a los JJOO de Tokyo, en donde caerían en cuartos de nuevo ante USA, tras la eliminación Sarina dejó su cargo y asumió como entrenadora de Inglaterra.

Weigman comandaba a las ‘Lionesses’ en la Euro de Inglaterra siendo la primera entrenadora no inglesa en hacerlo, torneo en el que Inglaterra obtuvo su primer titulo oficial, superando el subcampeonato de 2009, en este torneo el equipo de tarina tambien se consagró sin perder un solo encuentro en todo el torneo.

Con la obtención de la Euro, Inglaterra formó parte de la recién creada Finalissima donde enfrentó a la campeona de la Copa América, Brasil, a quien derrotó por penales tras el cobro final de Chloe Kelly, este se convertía en el tercer titulo de Sarina con una selección mayor.

Con todo esto a sus espaldas Sarina Weigman se planta de nuevo en una final del mundo esta vez en Australia y Nueva Zelanda, que tiene un buen premio para la campeona, lo cual la convierte en la primera persona en llevar a dos selecciones diferentes a la final de una Copa del Mundo, su gran recorrido le ha hecho merecedora del reconocimiento de todo el mundo del futbol en general, incluso según ESPN UK ella es considerada como candidata para ocupar el cargo del actual seleccionador Masculino de Inglaterra Gareth Southgate.

