La Selección Colombia ya está en el país, luego de la participación en el Mundial Femenino en el que hicieron historia al llegar por primera vez a los cuartos de final.

A raíz de ello, este martes 15 de agosto, en el Movistar Arena (Bogotá), miles de personas recibieron a las futbolistas para rendirles un sentido homenaje por lo hecho en cita orbital.

Justamente, fue en este evento que a Daniela Arias, una de las figuras de la ‘Tricolor’, aclaró el rumor sobre la presunta pedida de mano durante la concentración en la Copa Mundo, a raíz de un video en TikTok que publicó su novia Yessica Gallo.

En diálogo con Pulzo, la defensora central explicó que solo se trató de una broma, producto de la emoción que estaban sintiendo en Australia, pero que no habrá matrimonio.

“Es una confusión, se malinterpretó, era algo como en broma, como de la emoción. En este momento soy viral y no sabía. Todo el mundo me empezó a decir que me iba a casar. Solamente fue una broma y hay que aclararlo, pero que no pase de ahí”, dijo la futbolista.