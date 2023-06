El campeonato se llevará a cabo en estadios de Australia y Nueva Zelanda, en los que 32 equipos, entre los que está la Selección Colombia, se medirán de manera inicial en 8 grupos.

(Vea también: Linda Caicedo, una de las figuras que presentó el nuevo uniforme del Real Madrid)

Es por ello que Panini lanzó el álbum oficial del torneo, el cual constará de 580 láminas de las escuadras participantes y las principales futbolistas de cada una.

La pieza ya se encuentra a la venta en almacenes de cadena y más establecimientos a nivel nacional y el costo de los sobres es el mismo que tuvo el álbum de Qatar 2022.

Panini

Lee También

Cuánto valen los sobres y el álbum Panini del Mundial Femenino 2023

Acá, la lista de precios completa:

Sobre de 5 láminas: $ 3.500

Caja de 50 sobres: $ 175.000

Álbum: $ 10.900

Álbum con tapa dura edición limitada: $ 49.900

Estos valores ponen desde ya a más de uno a hacer cuentas sobre cuánto dinero será necesario invertir para llenar el álbum, así como también a buscar con quién intercambiar las figuras repetidas.

Panini

Calendario de Selección Colombia en el Mundial Femenino 2023

La escuadra ‘cafetera’ quedó instalada en el grupo H junto a Alemania, Marruecos y Corea del Sur, rivales a los que enfrentará de la siguiente manera:

● Sábado 24 de julio

9:00 p. m. – Colombia vs. Corea del Sur (en Sídney)

● Viernes 30 de junio

4:00 a. m. – Colombia vs. Alemania (en Sydney)

● Lunes 3 de julio

5:00 a. m. – Colombia vs. Marruecos (en Perth)