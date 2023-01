El Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda está cada vez más cerca y vamos conociendo los elementos que serán parte del máximo evento del balompié de damas; este martes Adidas presentó el balón oficial del torneo, llamado Oceaunz. Lo hizo mediante un vuelo en helicóptero que transportó el esférico por el icónico cielo de Sydne y aterrizar en Marks Park, donde se puede apreciar la vista de Bondi Beach.

📦 special delivery in Sydney today. welcome 𝗢𝗖𝗘𝗔𝗨𝗡𝗭 ️

together with @FIFAWWC, we revealed the official match ball for the FIFA Women's World Cup 2023 pic.twitter.com/tPZwoTKZ9v

— adidas Football (@adidasfootball) January 24, 2023