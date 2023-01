Por primera vez en la historia del fútbol, una jueza sacó una tarjeta de color blanco durante un partido oficial.

El insólito suceso ocurrió durante los cuartos de final de la Copa femenina de Portugal, que enfrentó a Benfica y Sporting de Lisboa, y que dejó como vencedor al conjunto rojo tras imponerse por 5-0.

(Vea también: Deportivo Pasto tendría salvamento para salir de Perú; Fuerza Aérea los repatriaría)

Allí, en el minuto 44, la jueza Catarina Campos dejó a un lado las tarjetas de colores amarillo y rojo, para sacar de su bolsillo una blanca, la cual provocó sorpresa entre los aficionados y las protagonistas del encuentro.

Pues bien, la tarjeta blanca busca reconocer el ‘fair play’ o juego limpio durante un encuentro deportivo, luego de una iniciativa que comandó la Federación de Fútbol de Portugal y la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol.

Así pues, en dicho juego, Catarina Campos les mostró la tarjeta blanca a los médicos del Benfica y Sporting Lisboa, quienes atendieron a un aficionado que presentó problemas de salud mientras disfrutaba el partido en la tribuna.

La insólita acción, que quedará plasmada en la historia del fútbol, provocó la ovación de todo el estadio. Vea acá el video:

CARTÃO BRANCO NO DÉRBI! ⬜👏

As equipas médicas do Benfica e do Sporting receberam cartão branco por assistirem um adepto que se sentiu mal na bancada.#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/zTfvwiZFO0

— Canal 11 (@Canal_11Oficial) January 21, 2023