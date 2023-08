Durante la rueda de prensa ante la asamblea general de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales explicó cómo fue el momento en el que se besó con la jugadora Jenni Hermoso, el cual le ha costado un sinfín de críticas y hasta denuncias.

El dirigente español, que no renunció al cargo de presidente, en un principio argumentó que todo se dio por el éxtasis de haber ganado el Mundial Femenino, mencionando que el beso fue “mutuo”.

“Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido… Esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración”, dijo.

Sin embargo, Rubiales, con cierto tipo de descaro, fue más allá y le terminó echando la culpa a Jenni Hermoso por el beso en la boca, asegurando que ella se le acercó, aunque admitió que él fue quien le pidió un “piquito”.

“Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y le dije: ‘Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado el Mundial’… Ella me contestó que era un ‘crack’ y yo le dije ¿un piquito? Ella me dijo: ‘Vale’. Fue el piquito, con varios manotazos en mi costado y ella riéndose. Esa es la secuencia de todo”, precisó.