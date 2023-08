Es cierto que la Selección española femenina ganó el Mundial de mayores, que se jugó en Australia y Nueva Zelanda, el domingo pasado después de vencer 1-0 a Inglaterra. Sin embargo, el éxito deportivo conseguido por las ibéricas se ha visto empañado por algunos escándalos, que se ocurrieron durante las celebraciones, que han salido a la luz.

Uno de ellos fue el del polémico beso en la boca que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Javier Tebas, le dio a la futbolista Jenni Hermoso en la ceremonia de premiación después de que se terminó el partido. Pero durante el juego, hubo otra acción que despertó rechazo en las redes sociales y la protagonizó el técnico del seleccionado español, Jorge Vilda.

De acuerdo con lo que se ve en un video, en la celebración del gol que anotó Olga Carmona al minuto 29, el entrenador nacional, en medio de la euforia que se generó en el momento, abrazó a sus colaboradores del cuerpo técnico y después puso su mano, durante un tiempo prolongado, sobre el pecho de una de las jugadoras que estaba en el banquillo de suplentes.

“Que tampoco pase desapercibido esto de Jorge Vilda. Nuestra voz es mucho más poderosa que la de los nauseabundos medios protectores de toda esta insignificante purria que nos avergüenza como país”, escribieron en una cuenta de Twitter sobre la situación.

Que tampoco pase desapercibido esto de Jorge Vilda. Nuestra voz es mucho más poderosa que la de los nauseabundos medios protectores de toda esta insignificante purria que nos avergüenza como país. pic.twitter.com/M09h8XqhSP — DemasiadoBurdo (@DemasiadoBurdo) August 21, 2023

Esta situación avivó la polémica sobre si las futbolistas que son dirigidas por hombres tienen garantizada el cuidado de su integridad física en las concentraciones y en el camerino durante los partidos. Lo anterior, porque en los últimos años han salido a la luz denuncias por parte de varias jugadoras en el mundo que aseguraron que, cuando estaban con sus equipos nacionales, eran víctimas de acoso por parte de algunos miembros del staff.

En ese sentido, cabe recordar que en septiembre de 2022 un grupo de 15 jugadoras de la Selección española de fútbol le pidieron a la Federación que Vilda no continuara siendo el técnico del equipo nacional porque no se sentían cómodas con el entrenador, lo que estaba afectando su estado emocional y su salud física.

Sin embargo, la federación decidió mantener a Vilda al frente del equipo, por lo que las futbolistas que hicieron la petición dijeron que, hasta que no saliera el hombre del banquillo, no volverían a jugar con España. Por eso, algunas figuras como Andrea Pereira, Ainhoa Vicente Moraza, Aitana Bonmatí, Amaiur Sarriegi, Sandra Paños, Lola Gallardo, Laia Aleixandri, Mapi León, Leila Ouahabi, Ona Battle, Patri Guijarro, Lucía García, Mariona Caldentey, Claudia Pina y Nerea Eizagirre no estuvieron en la Copa del Mundo.

🇪🇸 | ESCÁNDALO EN ESPAÑA: Piden la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras su beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso y el gesto tocándose sus genitales en el palco junto a la Reina, la Infanta y el presidente de la FIFA, pic.twitter.com/kI5Ny9A752 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 21, 2023

Deportivamente hablando, la apuesta por mantener a Vilda le salió bien a Tebas, pues con el título que consiguió en Oceanía, España se convirtió en el campeón absoluto del fútbol femenino, pues ganó los mundiales sub-17, 20 y de mayores.

Pedro Sánchez recibe a las jugadoras de la selección española de fútbol con dos besos, pero al Presidente de la Federación (Rubiales) y al entrenador (Vilda) les da la mano. Según el relato de la izquierda esto sería machismo heteropatriarcal, ¿no? pic.twitter.com/rXYzXJGoAS — Girauters 🇪🇸 (@Girauters) August 22, 2023

Sin embargo, el tema de que la integridad de las futbolistas no esté completamente segura mientras representan a sus países en un asunto al que las autoridades deberían ponerle lupa, para que ellas, que tantas alegrías le han dado al mundo, se sientan cómodas tanto dentro, como fuera del terreno de juego.