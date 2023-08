El delantero internacional del Betis Borja Iglesias expresó su decepción este viernes tras la decisión del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, de no dimitir, anunciando su renuncia a la Roja “hasta que las cosas cambien”.

“Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas”, afirmó Iglesias en un mensaje en sus redes sociales.

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

“Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera”, añadió el atacante del Betis.

“No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección España hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, añadió el ‘Panda’ Iglesias, antes de cerrar con un “por un fútbol más justo, humano y decente”.

Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

Borja Iglesias reaccionó de esta manera tras la decisión de Rubiales de no dimitir de su puesto, tal y como habían adelantado los medios españoles la víspera por su beso forzado a la jugadora de la Roja Jenni Hermoso en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Borja Iglesias, de 30 años, ha sido internacional con España en dos ocasiones en dos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Suiza (derrota 2-1) y contra Portugal (victoria 1-0) en septiembre del pasado año.

En junio pasado, el delantero bético también había sido protagonista de una campaña contra la homofobia en el fútbol, tras recibir varios insultos por una foto en el que llevaba un bolso en una boda.

El jugador firmó el 14 de agosto de 2019 por el Real Betis en un traspaso por su cláusula de rescisión de 28 millones de euros. Ganó la Copa del Rey en 2022 marcando un gol en la final y siendo el jugador más valioso del partido.

Además, fue elegido Mejor Jugador de La Liga Santander en agosto de 2022, merced a los cuatro tantos que marcó en los partidos disputado ese mes y que le llevaron a ser convocado por la selección española.