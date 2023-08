Después de que la Selección de España ganara el Mundial femenino de la FIFA realizado en Australia y Nueva Zelanda, el polémico beso que le dio el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a Jenni Hermoso,jugadora, le ha dado la vuelta al mundo, a tal punto que todas las críticas están contra Rubiales.

Y es que el gesto del presidente de la Federación ha sido rechazado por todos los sectores. Cuando estaban poniéndole la medalla a las jugadoras españolas, Rubiales agarró la cara de Jenni Hermoso con las dos manos y le dio un beso en la boca.

(Vea también: Lo último: Jenni Hermoso desmintió a Luis Rubiales: “En ningún momento consentí el beso”)

Tras este gesto, que para muchos estuvo fuera de lugar, el mundo del fútbol femenino y mundial se ha mostrado indignado, por lo que las redes sociales y la prensa mundial han estado picantes con el tema. Sin embargo, algo curioso que se ha conocido, son las diferentes versiones de Rubiales sobre este beso que le dio a la jugadora.

Así comenzaron las versiones

La primera reacción que se conoció fue la de la misma protagonista del hecho. La jugadora española, Jenni Hermoso, se pronunció por medio de sus redes sociales, cuando realizaba un envVivo en Instagram y desde el vestuario le preguntaron por el beso, a lo que ella respondió. “¡Eh! Pero no me ha gustado. ¿Y qué hago yo? Mírame, mírame”, haciendo referencia a la cara de disgusto que hizo en la transmisión.

Por otro lado, en una entrevista en el programa ‘El Partidazo’ de la Cadena COPE, el anfitrión, Juanma Castaño, le preguntó a Rubiales sobre el beso con Hermoso. A lo que de manera grosera, el presidente respondió.

(Lea también: Jugadoras de España renuncian a Selección y gobierno de ese país le cae duro a Rubiales)

“No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad. Es un pico de dos amigos celebrando algo. No estamos para gilipolleces. Yo, con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo. No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo”, afirmó Rubiales.

Después de que las criticas y los señalamientos, comenzaran a ejercer presión sobre el cuello de Luis Rubiales, hasta el punto de que varios sectores, como la Liga Femenina de España, le pedían renunciar a su cargo en la Federación. Las respuestas sobre lo sucedido fueron cambiando.

Así que Rubiales, después, pidió disculpas públicas por medio de un video, en el que al parecer le solicitó aparecer a Hermoso en la cinta, pero ella declinó su propuesta.

(Vea también: Figura, que dicen es pareja de Jenni Hermoso, brincó por discurso de Rubiales: “Se acabó”)

“Hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde, pues seguramente, me he equivocado. Lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes”, explicó el presidente de la RFEF.

Luis Rubiales salió pidiendo perdón tras el beso a Jenni Hermoso. Lo justifica diciendo que dentro lo veía algo natural, pero fuera se armó un revuelo. El presidente de la federación pide perdón diciendo que seguramente se ha equivocado y lo reconoce.pic.twitter.com/A6DNaM5uOo — Sergio García (@zSergiioG) August 21, 2023

Ahora, después de tantas críticas por parte de jugadoras, jugadores y hasta políticos, en una intervención en la Asamblea Federativa, Rubiales entregó nuevos detalles de lo que sucedió, en donde volvió a cambiar el discurso de lo que pasó con el beso. Afirmó que el beso fue consentido.

“No voy a dimitir, no voy a dimitir. Le dije, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial, me contestó, eres un crack, le dije un piquito, y dijo vale. Esta es la clave, fue consentido. El beso fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”, sostuvo Rubiales en la Asamblea de este viernes 25 de agosto.

🇪🇸 'NO voy a dimitir' – Luis Rubiales responde al 'falso feminismo, una gran lacra en España' (25 agosto 2023) Declaraciones de Luis Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol, que tuvo lugar el 25 de agosto de 2023. 📹 vía RFEF.… pic.twitter.com/aJ0icM5Ocn — Magnoticias (@magnoticiascom) August 25, 2023

Así que de esta forma, con el pasar del tiempo y las acusaciones, Luis Rubiales ha cambiado su discurso frente a lo que sucedió, sin embargo, aún no se conoce una decisión formal de que si renunciara a su cargo. Por su parte, no lo tiene pensado.

(Vea también: Rompió el silencio: Jenni Hermoso pidió “medidas ejemplares” para Rubiales por besarla sin su consentimiento)

Lo último que se conoció, por medio de un comunicado de la Asociación de Futbolistas Profesionales de España, FUTPRO, es que Jenni Hermoso desmintió a Rubiales tras afirmar que nunca consintió el beso que él le dio.