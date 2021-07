Alicia Machado abrió una gran polémica con la publicación de un video en el que denunciaba supuesta xenofobia durante su estancia en Colombia, aunque Marbelle, participante de ‘Masterchef‘ le respondió y empezó una nueva polémica que se sumó a las varias que ha tenido en los últimos años.

La ex Miss Universo venezolana ha sido criticada por los televidentes de RCN por su actitud frente a compañeros y compañeras del programa, además que le han dedicado varios memes desde que salió de la competencia.

Sin embargo, desde el canal publicaron un video en el que la mujer le habla a la cámara y, casi llorando, habla bien de todos luego de ser eliminada de la competencia.

Las primeras palabras de su video son una aceptación de lo que también evidenciaron los televidentes del programa, aunque ella asegura que no es así, sino que esta es una percepción.

“Estoy muy agradecida y sé que a veces no lo expreso. A veces soy una mujer como muy altiva. A veces seria. A veces no me leen bien. Pero soy una persona más humilde de lo que se imaginan en mi corazón. Solo tengo palabras de agradecimiento”, expresó Alicia Machado.